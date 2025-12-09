x
Мир

В Пакистане боевики атаковали армейский пост, погибли шесть военнослужащих

время публикации: 09 декабря 2025 г., 07:53
В Пакистане боевики атаковали армейский пост, погибли шесть военнослужащих
AP Photo/Ahsan Shahzad

По меньшей мере шесть пакистанских солдат погибли в результате нападения вооруженных боевиков на армейский пост в уезде Курама на северо-западе страны, рядом с границей с Афганистаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных представителей полиции и сил безопасности.

Судя по имеющимся данным, боевики открыли огонь по военному объекту и завязался интенсивный бой. В результате атаки погибли шестеро военнослужащих, нападавшие скрылись. О возможных потерях среди нападавших официально не сообщается.

Район Курама в провинции Хайбер-Пахтунхва считается одним из наиболее нестабильных в Пакистане: там действуют различные вооруженные группировки, использующие труднодоступную горную местность и близость афганской границы для укрытия и переходов. Власти заявили, что продолжают операцию по поиску и задержанию участников нападения.

Мир
