В Пакистане боевики атаковали армейский пост, погибли шесть военнослужащих

По меньшей мере шесть пакистанских солдат погибли в результате нападения вооруженных боевиков на армейский пост в уезде Курама на северо-западе страны, рядом с границей с Афганистаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных представителей полиции и сил безопасности.

Судя по имеющимся данным, боевики открыли огонь по военному объекту и завязался интенсивный бой. В результате атаки погибли шестеро военнослужащих, нападавшие скрылись. О возможных потерях среди нападавших официально не сообщается.

Район Курама в провинции Хайбер-Пахтунхва считается одним из наиболее нестабильных в Пакистане: там действуют различные вооруженные группировки, использующие труднодоступную горную местность и близость афганской границы для укрытия и переходов. Власти заявили, что продолжают операцию по поиску и задержанию участников нападения.