Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1460-й день войны

Минобороны РФ 22 февраля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что ночью 22 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 50 ракет (4 противокорабельные ракеты "Циркон", 22 баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные ракеты С-400, 18 крылатых ракет Х-101, 2 крылатые ракеты "Искандер-К", 4 авиационные ракеты Х-59/69) и 297 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 33 ракет и 274 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ракет и 23 ударных БПЛА в 14 локациях и падения фрагментов в пяти локациях. Причинен значительный ущерб в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях, есть погибший и пострадавшие. Сообщалось также, что российская ракета попала по фабрике, где производится печенье Oreo, в городе Тростянец (Сумская область).

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Покровка, Михайловское, Храповщина, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадное, Графское, Нескучное, Варваровка и Колодезное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, склад боеприпасов и восемь складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шиповатое, Нечволодовка, Прилютово, Моначиновка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины западного производства, три артиллерийских орудия, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана" и 11 автомобилей. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Куртовка, Краматорск, Константиновка, Артема и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, два бронеавтомобиля "Казак", 11 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов" и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноярское, Новоалександровка, Кучеров Яр, Шевченко, Торецкое, Райское, Белицкое, Красноподолье, Родинское, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 355 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Риздвянка, Бойково, Горькое Запорожской области, Коломийцы, Покровское, Просяная и Александровка Днепропетровской области. Противник потерял до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, 12 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическому центру и месту хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 326 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 116263 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27814 танков и других боевых бронированных машин, 1670 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33421 орудие полевой артиллерии и минометов, 55005 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 177400 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).