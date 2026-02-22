x
22 февраля 2026
Мир

Проживающий в Нарве гражданин Израиля признан виновным в шпионаже на Россию

шпионаж
Россия
Эстония
время публикации: 22 февраля 2026 г., 17:35 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 17:35
AP Photo/Hendrik Osula

50-летний житель Нарвы (Эстония) Анатолий Привалов, обладающий гражданством Израиля, был в конце минувшей недели признан виновным в сотрудничестве с ФСБ России и приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения. Приговор включает время, проведенное в заключении с момента задержания в качестве подозреваемого – 12 октября 2025 года.

Как сообщает gazeta.ee, Анатолий Привалов с 2016 года в сотрудничестве с офицерами Федеральной службы безопасности РФ участвовал в деятельности, направленной против безопасности Эстонии. В частности, он передавал ФСБ информацию о деятельности правоохранительных, разведывательных органов и служб безопасности Эстонии и ее союзников, а также о государственных оборонных объектах. Кроме того, он предоставлял сведения о лицах, которых можно было бы завербовать для тайного сотрудничества в интересах России.

Проживающий в Нарве мужчина, помимо прочего, был вовлечен в диверсионные акты и миграционные атаки, а также в 2025 году в сотрудничестве с ФСБ пытался организовать побег в Россию Андрея Шевлякова, задержанного в Эстонии и разыскиваемого ФБР в рамках уголовного дела. Деятельность Привалова в пользу России продолжалась вплоть до его задержания.

Заместитель генерального директора полиции безопасности Эстонии Таави Наритс сообщил, что российские спецслужбы нередко используют завербованных агентов для враждебной деятельности против стран Запада.

Основным фактором риска он считает длительное пребывание в России или пересечение границы. “Независимо от национальности или гражданства, в первую очередь вербуют тех, кому по разным причинам необходимо ездить в Россию. Российские спецслужбы вербуют агентов на границе и на своей территории, а затем используют их против Эстонии и Запада в целом", – отметил Наритс.

