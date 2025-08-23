Боец российского батальона "Сомали" заявил, что убил пятерых пленных военных ВСУ

Российский военный, боец батальона "Сомали" Иван Охлопков заявил в интервью изданию "Вот так", что в мае 2024 года участвовал в убийстве пятерых украинских военных, взятых в плен в селе Карловка под Авдеевкой Донецкой области. Выдержки из интервью опубликованы "Медузой".

31-летний Охлопков (позывной "Хлопок") утверждает, что вошел в Карловку 5 мая 2024-го в составе штурмового отряда. Российские военные вступили в бой с украинскими солдатами, которые укрывались в подвале частного дома. По его словам, бойцы ВСУ "отстреливались, пока у них патроны не кончились", после чего вышли из укрытия.

Российские военные взяли пятерых украинцев в плен, у них отняли телефоны и бронежилеты, у двоих забрали документы, которые затем передали в штаб. По словам Охлопкова, одному из военных на вид было около 20 лет, остальным – около 40 лет.

В убийстве пленных вместе с ним участвовали еще четверо или пятеро бойцов "Сомали". Охлопков заявил, что украинских военных убили в огороде возле дома, где они находились. Он утверждает, что приказ об убийстве отдала военнослужащая Кристина с позывным "Ведьма", командир штурмового взвода в "Сомали".

Отвечая на вопрос, легко ли ему было пойти на убийство, Охлопков сказал: "Ну как? Это война. Тут нет такого, легко или тяжело. Надо. Либо ты, либо тебя". Когда журналистка издания отметила, что с пленными можно было действовать по установленной процедуре, военный сказал: "Конечно, было жалко. Я тоже понимаю, что в плен можно было взять. Но понимаете, нашего брата тоже не особо в плен берут".

Иван Охлопков – уроженец Удмуртии. Он попал на войну из исправительной колонии, заключив контракт с Минобороны РФ. Некоторое время назад он сбежал из армии – МВД объявило его в розыск за самовольное оставление части в марте 2025-го. Охлопков заявил "Вот так", что "с радостью" вернется в колонию: "Конечно, тюрьма лучше. Там ты хоть живой".

Издание направило запрос в офис генерального прокурора Украины, чтобы выяснить, знает ли ведомство об убийстве пленных в Карловке Донецкой области, но не получило ответа.