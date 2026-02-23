x
Мир

Ким Чен Ын переизбран генсеком Трудовой партии Кореи

Корея
время публикации: 23 февраля 2026 г., 21:07 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 21:17
Ким Чен Ын переизбран генсеком Трудовой партии Кореи
Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Депутаты IX съезда Трудовой партии Кореи переизбрали Ким Чен Ына генеральным секретарем ТПК на новый пятилетний срок. Внук основателя КНДР Ким Ир Сена возглавил партию и государство в 2011 году, после смерти своего отца Ким Чен Ира.

"Это историческая оценка борьбы последних пяти лет и ее великих плодов, достигнутых под высоко поднятым знаменем священного имени товарища Ким Чен Ына, ставшего символом вечных побед. Это ответственное и торжественное выражение позиции, вобравшее в себя выбор и волю всего народа", – передает агентство ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын, считая великий кимирсенизм-кимчениризм руководящими идеями нашей партии, совершил радикальный перелом в строительстве и деятельности партии, чтобы последовательно придерживаться революционного характера ТПК – мощного политического штаба, где осуществлено единство идей и руководства, и всепобеждающей партии, которая служит народу и образует единое целое с народными массами", – отмечается в сообщении.

