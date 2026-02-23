Ким Чен Ын переизбран генсеком Трудовой партии Кореи

Депутаты IX съезда Трудовой партии Кореи переизбрали Ким Чен Ына генеральным секретарем ТПК на новый пятилетний срок. Внук основателя КНДР Ким Ир Сена возглавил партию и государство в 2011 году, после смерти своего отца Ким Чен Ира.

"Это историческая оценка борьбы последних пяти лет и ее великих плодов, достигнутых под высоко поднятым знаменем священного имени товарища Ким Чен Ына, ставшего символом вечных побед. Это ответственное и торжественное выражение позиции, вобравшее в себя выбор и волю всего народа", – передает агентство ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын, считая великий кимирсенизм-кимчениризм руководящими идеями нашей партии, совершил радикальный перелом в строительстве и деятельности партии, чтобы последовательно придерживаться революционного характера ТПК – мощного политического штаба, где осуществлено единство идей и руководства, и всепобеждающей партии, которая служит народу и образует единое целое с народными массами", – отмечается в сообщении.