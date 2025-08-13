x
13 августа 2025
13 августа 2025
Пресса

BBC: Россия использует рабский труд рабочих из КНДР

Война в Украине
Россия
Корея
время публикации: 13 августа 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 12:52
BBC: Россия использует рабский труд рабочих из КНДР
AP Photo/Eric Gay

Как сообщает BBC, тысячи жителей КНДР были направлены в Россию, чтобы возместить нехватку рабочих рук, вызванной российским вторжением в Украину. Их содержат в ужасающих условиях, по сути, используя как рабов.

По словам работников, которым удалось бежать и добраться до Южной Кореи, в России они находятся под охраной, а точнее, под конвоем сотрудников служб безопасности КНДР, которые запрещают им общаться с внешним миром.

Многих из них использовали как строителей. Их рабочий день продолжался до 18 часов. Им полагалось всего два выходных в год. Жили они или в кишащих насекомыми контейнерах, или прямо в строящихся домах, затянув оконные и дверные проемы брезентом. Они также не получают медицинской помощи.

Тем самым Россия нарушает санкции, введенные против КНДР в 2019 году за создание ядерного оружия. Другим странам было запрещено использовать труд северокорейцев. В 2024 году в Россию въехало более 13 тысяч северокорейцев, что в 12 раз больше, чем годом ранее.

Пресса
