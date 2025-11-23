СМИ: певица Наоко покинула Россию

Певица Наоко (Диана Логинова) из группы Stoptime покинула Россию. Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно новости" со ссылкой на издание "Бумага" и несколько русскоязычных СМИ, признанных в России нежелательными.

Адвокат Мария Зырьянова подтвердила, что девушка находится в безопасности.

Ранее стало известно, что Наоко и музыкант группы Stoptime Александр Орлов были освобождены из изолятора временного содержания. Полиция их перевезла в другой район, чтобы помешать им пообщаться с ждавшими у выхода из изолятора журналистами.

Наоко и Александра Орлова задержали 15 октября. Поводом стали видео с уличных концертов, на которых музыканты исполняли песни музыкантов, признанных в России "иностранными агентами" – Земфиры, Монеточки, Noize MC. Музыкантов признали виновными в организации массового скопления людей у входа в метро. Наоко трижды арестовывали за последний месяц, последний раз за выступление на Сенной площади, когда одна из жительниц города пожаловалась, что 25 слушателей помешали ей пройти к метро.