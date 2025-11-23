x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 20:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 20:15
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

СМИ: певица Наоко покинула Россию

Россия
время публикации: 23 ноября 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 20:10
СМИ: певица Наоко покинула Россию
AP Photo / Dmitri Lovetsky

Певица Наоко (Диана Логинова) из группы Stoptime покинула Россию. Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно новости" со ссылкой на издание "Бумага" и несколько русскоязычных СМИ, признанных в России нежелательными.

Адвокат Мария Зырьянова подтвердила, что девушка находится в безопасности.

Ранее стало известно, что Наоко и музыкант группы Stoptime Александр Орлов были освобождены из изолятора временного содержания. Полиция их перевезла в другой район, чтобы помешать им пообщаться с ждавшими у выхода из изолятора журналистами.

Наоко и Александра Орлова задержали 15 октября. Поводом стали видео с уличных концертов, на которых музыканты исполняли песни музыкантов, признанных в России "иностранными агентами" – Земфиры, Монеточки, Noize MC. Музыкантов признали виновными в организации массового скопления людей у входа в метро. Наоко трижды арестовывали за последний месяц, последний раз за выступление на Сенной площади, когда одна из жительниц города пожаловалась, что 25 слушателей помешали ей пройти к метро.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 ноября 2025

Певицу Наоко и гитариста Stoptime отпустили после третьего ареста
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 октября 2025

Певица Наоко оштрафована за дискредитацию армии, ее оставили под арестом
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 24 октября 2025

В воскресенье в Тель-Авиве состоится концерт в поддержку арестованных российских музыкантов