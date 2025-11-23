Певицу Наоко и гитариста Stoptime отпустили после третьего ареста

В воскресенье, 23 ноября, уличная певица Наоко (Диана Логинова) и музыкант группы Stoptime Александр Орлов вернулись домой после третьего ареста.

Источники сайта "Фонтанка" рассказали, что полиция забрала молодых людей из изолятора временного содержания, в котором они находились, и вывезла в другой район, чтобы помешать им пообщаться с ждавшими у входа журналистами.

Издание пишет, что адвокат подтвердила, что музыканты в безопасности и попросила их не беспокоить.

Наоко и Александра Орлова задержали 15 октября. Поводом стали видео с уличных концертов, на которых музыканты исполняли песни музыкантов, призванных в России "иностранными агентами" – Земфиры, Монеточки, Noize MC. Музыкантов признали виновными в организации массового скопления людей у входа в метро. Наоко трижды арестовывали за последний месяц, последний раз за выступление на Сенной площади, когда одна из жительниц города пожаловалась, что 25 слушателей помешали ей пройти к метро.