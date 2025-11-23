x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Певицу Наоко и гитариста Stoptime отпустили после третьего ареста

Россия
время публикации: 23 ноября 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 17:46
Гитарист Stoptime Александр Орлов и певица Наоко (Диана Логинова) вышли на свободу после третьего ареста
AP Photo/Dmitri Lovetsky;

В воскресенье, 23 ноября, уличная певица Наоко (Диана Логинова) и музыкант группы Stoptime Александр Орлов вернулись домой после третьего ареста.

Источники сайта "Фонтанка" рассказали, что полиция забрала молодых людей из изолятора временного содержания, в котором они находились, и вывезла в другой район, чтобы помешать им пообщаться с ждавшими у входа журналистами.

Издание пишет, что адвокат подтвердила, что музыканты в безопасности и попросила их не беспокоить.

Наоко и Александра Орлова задержали 15 октября. Поводом стали видео с уличных концертов, на которых музыканты исполняли песни музыкантов, призванных в России "иностранными агентами" – Земфиры, Монеточки, Noize MC. Музыкантов признали виновными в организации массового скопления людей у входа в метро. Наоко трижды арестовывали за последний месяц, последний раз за выступление на Сенной площади, когда одна из жительниц города пожаловалась, что 25 слушателей помешали ей пройти к метро.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 октября 2025

Певица Наоко оштрафована за дискредитацию армии, ее оставили под арестом
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 24 октября 2025

В воскресенье в Тель-Авиве состоится концерт в поддержку арестованных российских музыкантов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 октября 2025

В Екатеринбурге арестован уличный музыкант "Женька-радость"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 октября 2025

В России приговорена к административному аресту певица Наоко, исполнявшая песни противников режима