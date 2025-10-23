Встреча Трампа с Си Цзиньпином состоится в Южной Корее 30 октября

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится 30 октября в южнокорейском Пусане, куда оба лидера прибудут для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, саммит завершит дальневосточное турне президента, в ходе также он посетит Малайзию и Японию и встретится с премьер-министрами этих стран Анваром Ибрагимом и Санаэ Такаити. В Пусане также состоятся переговоры Трампа с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном.

Ливитт не стала уточнять, какие вопросы будут на повестке переговоров американского и китайского лидеров, однако сам Трамп 22 октября заявил: он ожидает достичь с Си соглашения по широкому кругу вопросов – от торговых отношений до ядерной энергетики и войны в Украине. При этом он пригрозил Китаю новым повышением пошлин.

Пресс-секретарь президента также сообщила, что администрация США не отказалась от планов проведения встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. "Но мы должны быть уверены в ее положительном результате и в том, что время президента будет потрачено с пользой", – сказала она.