Взрывы на военном заводе на Урале, число жертв возросло до 12
время публикации: 23 октября 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 17:07
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 12, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Число жертв может возрасти.
Версия прилета БПЛА не подтверждается. Не исключена диверсия.
Речь идет о происшествии на заводе "Пластмасс" в Копейске, который выпускает боеприпасы и взрывчатые вещества и входит в контур "Ростеха" (холдинг НПК "Техмаш"/"Технодинамика"). Это оборонный завод, имеющий непосредственное отношение к российскому военно-промышленному комплексу.