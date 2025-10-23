x
23 октября 2025
|
последняя новость: 18:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 18:21
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Взрывы на военном заводе на Урале, число жертв возросло до 12

Россия
Погибшие
время публикации: 23 октября 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 17:07
Взрывы на военном заводе на Урале, число жертв возросло до 12
МЧС России

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 12, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Число жертв может возрасти.

Версия прилета БПЛА не подтверждается. Не исключена диверсия.

Речь идет о происшествии на заводе "Пластмасс" в Копейске, который выпускает боеприпасы и взрывчатые вещества и входит в контур "Ростеха" (холдинг НПК "Техмаш"/"Технодинамика"). Это оборонный завод, имеющий непосредственное отношение к российскому военно-промышленному комплексу.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 октября 2025

Взрывы на военном заводе на Урале, число жертв возросло
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 октября 2025

Взрыв на предприятии в Челябинской области, есть погибшие