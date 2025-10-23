Взрывы на военном заводе на Урале, число жертв возросло до 12

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 12, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Число жертв может возрасти.

Версия прилета БПЛА не подтверждается. Не исключена диверсия.

Речь идет о происшествии на заводе "Пластмасс" в Копейске, который выпускает боеприпасы и взрывчатые вещества и входит в контур "Ростеха" (холдинг НПК "Техмаш"/"Технодинамика"). Это оборонный завод, имеющий непосредственное отношение к российскому военно-промышленному комплексу.