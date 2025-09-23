В Нью-Йорке обнаружена телекоммуникационная сеть, способная парализовать связь в городе

Во вторник, 23 сентября, Секретная служба США (USSS) сообщила о том, что в Нью-Йорке обнаружена и демонтирована телекоммуникационная сеть, которая могла парализовать связь и создать хаос в то время, когда в городе находятся лидеры десятков государств, приехавших на Генассамблею ООН.

Агентство Reuters пишет, что устройства были обнаружены в радиусе 35 миль (56 км) от штаб-квартиры ООН.

USSS сообщила о ликвидации угрозы незадолго до открытия Генеральных дебатов в ходе 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в которых 23 сентября должен принять участие президент США Дональд Трамп.

В ходе операции на нескольких объектах были изъяты более 300 SIM-серверов и 100 тысяч SIM-карт. В Секретной службе считают, что устройства могли использоваться для проведения телекоммуникационных атак, в том числе для вывода из строя вышек сотовой связи, а также для обеспечения анонимной, зашифрованной связи между преступными организациями или террористами.