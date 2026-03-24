Массированный российский удар по Украине, во Львове причинен ущерб объекту наследия UNESCO

24 марта Россия нанесла массированный удар беспилотными летательными аппаратами по западу Украины. Сообщается о взрывах во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске. Удар был нанесен не ночью, а в светлое время суток.

Взрывы во Львове прозвучали в 16:09 по местному времени. 13 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что в результате удара по центру причинен ущерб объекту всемирного наследия UNESCO.

В Ивано-Франковске российские войска попытались нанести удар по административному зданию, однако дрон "Шахед" попал в роддом. "В перинатальном центре все были в укрытиях. Остались все живы и невредимы", – рассказал городской голова Руслан Марцинкив.

В Ивано-Франковске и Винницкой области в результате удара погибли три человека. Атака стала одной из самых массированных с начала войны. 24 марта по территории Украины было выпущено 556 ударных дронов. В вечерней сводке Воздушных сил ВСУ сказано, что был перехвачен 541 БПЛА, зафиксировано 15 попаданий.

Ансамбль исторического центра Львова был внесен в список всемирного наследия UNESCO в 1998 году. "По своей городской застройке и архитектуре Львов является выдающимся примером синтеза архитектурных и художественных традиций Восточной Европы с такими же традициями Италии и Германии", – говорилось в постановлении.