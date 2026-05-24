24 мая 2026
Мир

Обрушение здания на Филиппинах, под завалами люди

время публикации: 24 мая 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 09:58
AP

В городе Анхелес на севере Филиппин произошло обрушение строящегося девятиэтажного здания. Под завалами могло оказаться более 40 строителей. Ведутся поисково-спасательные работы. В них участвуют 100 представителей различных ведомств.

Местные власти сообщают о спасении 26 человек, многие из которых выбрались самостоятельно. По словам бригадного генерала полиции Джесса Мендеса, на данный момент нет информации о погибших.

Обрушению предшествовала бурная погода - проливной дождь и мощный порывистый ветер, порвавший линии электропередач. Это осложняет проведение операции.

