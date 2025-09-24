Зеленский, говоря о войнах на Генассамблее ООН, не забыл об израильских заложниках

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в высокоуровневых дебатах в рамках 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он резко раскритиковал международные институты за неспособность остановить кровопролитие. "Даже во время войн нет ни одного международного института, который действительно мог бы их остановить. Чего могут ожидать Судан, Сомали, Палестина или любой другой народ, живущий в условиях войны, от ООН или других международных структур?" – заявил Зеленский.

"Мы говорили раньше, что Украина лишь первая. А вот теперь уже российские дроны летают над Европой, российские операции распространяются во многих странах. Путин хочет продолжать эту войну, расширяя ее. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Мы должны построить новую архитектуру безопасности", – сказал Зеленский.

Говоря, в первую очередь о войне в Украине, Зеленский также упомянул об израильских заложниках, удерживаемых уже два года ХАМАСом, он заявил, что