Грета Тунберг рассказала шведским чиновникам, что в Израиле ее "кусали клопы"

Шведская активистка Грета Тунберг, задержанная после перехвата "глобальной флотилии Сумуда", заявила шведским чиновникам о "жестоком обращении с нею в израильской тюрьме".

Об этом свидетельствует переписка, опубликованная в The Guardian и направленная в министерство иностранных дел Швеции.

Как сообщает издание, в тюрьме Грету Тунберг посетил официальный представитель посольства Швеции, которому активистка изложила свои жалобы. Дипломат пересказал их в электронном письме, адресованном соратникам Тунберг. Затем эта переписка попала в руки редакции The Guardian.

Грета утверждает, что ее содержали в "камере, кишевшей клопами; она страдала от обезвоживания и нехватки воды и еды; сидела долгие часы на жестких поверхностях".

Кроме того, по словам другой активистки, израильские силы безопасности сделали фотографии, на которых Тунберг заставили позировать с флагами в руках. Какие именно это были флаги, неизвестно.