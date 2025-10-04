x
04 октября 2025
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 октября 2025
|
04 октября 2025
|
последняя новость: 19:09
04 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Грета Тунберг рассказала шведским чиновникам, что в Израиле ее "кусали клопы"

Акции протеста
Швеция
время публикации: 04 октября 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 19:24
Грета Тунберг рассказала шведским чиновникам, что в Израиле ее "кусали клопы"
AP

Шведская активистка Грета Тунберг, задержанная после перехвата "глобальной флотилии Сумуда", заявила шведским чиновникам о "жестоком обращении с нею в израильской тюрьме".

Об этом свидетельствует переписка, опубликованная в The Guardian и направленная в министерство иностранных дел Швеции.

Как сообщает издание, в тюрьме Грету Тунберг посетил официальный представитель посольства Швеции, которому активистка изложила свои жалобы. Дипломат пересказал их в электронном письме, адресованном соратникам Тунберг. Затем эта переписка попала в руки редакции The Guardian.

Грета утверждает, что ее содержали в "камере, кишевшей клопами; она страдала от обезвоживания и нехватки воды и еды; сидела долгие часы на жестких поверхностях".

Кроме того, по словам другой активистки, израильские силы безопасности сделали фотографии, на которых Тунберг заставили позировать с флагами в руках. Какие именно это были флаги, неизвестно.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

Участников "флотилии Сумуда" планируется депортировать из Израиля 6-7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2025

МИД Израиля: "Флотилия ХАМАС-Сумуд перехвачена"