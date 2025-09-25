x
Мир

Российские бомбардировщики приблизились к Аляске, по тревоге были подняты самолеты NATO

Россия
NATO
время публикации: 25 сентября 2025 г., 21:42 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 21:53
Российские бомбардировщики приблизились к Аляске, по тревоге были подняты самолеты NATO
AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что 24 сентября в зоне противовоздушной обороны Аляски были обнаружены четыре российских военных самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два Су-35.

Для их сопровождения и перехвата в воздух были подняты самолет управления и раннего оповещения E-3, четыре боевых самолета F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135.

В заявлении NORAD подчеркивается, что российская авиация находилась в международном воздушном пространстве и не нарушали воздушную границу США или Канады.

Напомним: 23 сентября в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский президент Дональд Трамп заявил, что страны NATO могут сбивать российские самолеты, проникнувшие в их воздушное пространство. Он не исключил, что в перехватах будут участвовать и США.

