Трамп ввел уголовную ответственность за сожжение американского флага

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий уголовную ответственность за сожжение американского флага – несмотря на решение Верховного суда, что право жечь флаг защищено первой поправкой к конституции.

"Наш флаг – наиболее священный символ США, американской свободы, идентичности, мощи. НА протяжении двух с половиной веков наши патриоты проливали за него кровь, они отдали жизни за то, чтобы звездно-полосатое полотнище могло гордо развеваться", – сообщается в президентском указе.

"Осквернение флага – не просто провокация. Это свидетельство презрения, вражды и насилия в отношении нашего народа, государства, защищающего права и свободы. Это подстрекательство к насилию и бунту. Иностранцы ждут наш флаг чтобы запугать американцев и угрожать им насилием", – добавил Трамп.

"Сжег флаг – и получишь год тюрьмы. Не десять лет, но и не месяц. Это пойдет в твое личное дело. Сожжение флагов прекратится сразу", – выразил уверенность президент.

Отметим, что в последнее время сожжение американских флагов наиболее часто происходит во время антиизраильских манифестаций, на которых США обвиняются в соучастии в израильском "геноциде" в секторе Газы.