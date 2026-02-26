Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1464-й день войны

Минобороны РФ 26 февраля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью... Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены".

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что ночью 26 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 39 ракет (2 противокорабельные ракеты "Циркон", 11 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных ракет С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 авиационные ракеты Х-69) и 420 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 32 ракет и 374 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 5 ракет и 46 ударных БПЛА в 32 локациях, а также падения фрагментов в 15 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве, Харькове, Запорожье, есть пострадавшие.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Луговка, Сенное и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старая Покровка, Циркуны, Веселое и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка, Новоосиново, Грушевка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка, Дружковка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Сергеевка, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Новоподгородное, Гавриловка, Подгавриловка и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Добропасово, Киричково Днепропетровской области, Любицкое, Зеленая Диброва, Мирное, Орлы, Воздвижевка, Лесное и Копани Запорожской области. Противник потерял до 340 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово и Щербаки Запорожской области. Уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, 10 автомобилей и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 117435 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27890 танков и других боевых бронированных машин, 1674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55322 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 200200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).