ВСУ: ночью перехвачены 32 из 39 ракет, 374 из 420 БПЛА. МО РФ: сбиты 17 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 26 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 39 ракет (2 противокорабельные ракеты "Циркон", 11 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных ракет С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 авиационные ракеты Х-69) и 420 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 32 ракет и 374 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 5 ракет и 46 ударных БПЛА в 32 локациях, а также падения фрагментов в 15 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве, Харькове, Запорожье, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 26 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 17 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного и Азовского морей, над территорией Брянской, Тульской, Калужской, Белгородской, Воронежской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.