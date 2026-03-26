Мир

Внук основателя "Братьев мусульман" заочно получил 18 лет тюрьмы за три изнасилования

Суд
Франция
Швейцария
время публикации: 26 марта 2026 г., 19:45 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 19:49
AP Photo/Jean-Francois Badias

Уголовный суд Парижа заочно приговорил 63-летнего Тарика Рамадана, внука основателя и идеолога "Братьев мусульман" Хасана аль-Банны, к 18 годам лишения свободы за изнасилование трех женщин в период с 2009 по 2016 год.

Приговор сопровождается международным ордером на арест Рамадана, находящегося в Швейцарии, и пожизненным запретом на въезд во Францию после отбытия наказания.

Адвокаты Рамадана ушли из зала суда, заявив, что Рамадан не мог присутствовать на процессе в связи с госпитализацией в Женеве из-за обострения рассеянного склероза. Однако двое судебно-медицинских экспертов констатировали стабильное состояние его здоровья и пригодность к участию в процессе, после чего судья Гетцманн постановила продолжить слушания без подсудимого.

Поскольку Швейцария не выдает своих граждан иностранным государствам, вопрос об исполнении приговора остается открытым.

Это второй приговор Рамадана за изнасилование. В августе 2024 года Кантональный суд Женевы признал Рамадана в изнасиловании и приговорил к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения одного года. Летом 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Рамадана на этот приговор.

С конца 2017 года, когда обвинения в сексуальных домогательствах стали достоянием общественности, Рамадан находится в отпуске с должности профессора современных исламских исследований Оксфордского университета. Сам Рамадан неизменно отрицает все обвинения и называет себя "Дрейфусом нашего времени", обвиняя французские власти в исламофобии.

