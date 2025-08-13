Рубио: администрация США работает над объявлением "Братьев-мусульман" террористической группировкой

Государственный секретарь США Марко Рубио дал интервью радиоведущему Сиду Розенбергу. Ведущий отметил, что ультралевый кандидат на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пользуется поддержкой "Братьев-мусульман", и спросил, не пора ли объявить их террористической группировкой.

"Мы работаем над этим, но, разумеется, у "Братьев-мусульман" есть множество ответвлений, и объявить нужно каждое из них", – ответил политик, добавив, что это длительный процесс, ведь нужно гарантировать, чтобы решение не удалось оспорить в судебном порядке.

"Каждая группировка может заявить, что она не террористическая. Вам нужно будет представить опровергающие это бумаги. Это похоже на доказательство решения математической задачи. Дело всегда может попасть к федеральному судье, который попытается управлять государством со своего места", – сказал госсекретарь.