Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1403-й день войны

Минобороны РФ 27 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены".

По данным ГСЧС Киева, ночью и утром 27 декабря были зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, повреждены более десяти жилых домов в разных районах столицы Украины, продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. В Дарницком районе из гериатрического пансионата эвакуированы 68 человек; в Днепровском районе продолжаются поисковые работы из-за информации о возможном нахождении человека под завалами. Сообщается, что в Киеве погиб один человек и ранены более 20, а в Киевской области зафиксированы поражения примерно десятка гражданских объектов, при этом в Белой Церкви погиб один человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ запустила почти 500 беспилотников (значительная часть – "шахеды") и около 40 ракет, включая "Кинжалы". По его словам, основной целью был Киев (энергетика и гражданская инфраструктура), в некоторых районах столицы и области отсутствуют электроснабжение и отопление. Зеленский призвал партнеров усилить давление на РФ и ускорить поставки средств ПВО.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Писаревка и Гаврилово Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Прилипка, Старица и Вильча Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Болдыревка Харьковской области и Яровая Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Противник потерял до 60 боевиков. Уничтожены два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Никифоровка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Рай-Александровка и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств. Подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили более 440 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии иностранного производства. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Добропасово, Гавриловка Днепропетровской области, Прилуки, Воздвижевка, Косовцево и Терноватое Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных БпЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 105295 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26747 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32205 орудий полевой артиллерии и минометов, 50143 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).