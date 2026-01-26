Трамп о возвращении последнего заложника из Газы: "Большинство считали это невыполнимым"

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social прокомментировал возвращение из сектора Газы останков последнего израильского заложника – Рана Гвили, и поздравил с этим свою команду.

"Только что вернули тело последнего заложника из Газы. Таким образом, вернули ВСЕХ 20 живых заложников и ВСЕХ погибших! ПОТРЯСАЮЩАЯ РАБОТА! Большинство считало это невыполнимой задачей. Поздравляю мою великолепную команду!", – написал Трамп.

Старший сержант Ран Гвили, 24-летний боец ЯСАМ, погиб в бою с террористами утром 7 октября 2023 года, после чего его тело было похищено и вывезено в сектор Газы. После 843 дней в плену останки Рана Гвили были возвращены в Израиль.

Операция "Отважное сердце" по поиску останков Рана Гвили была начата в конце прошлой недели. Операцией руководил командир бригады "Александрони" при участии 75-го батальона и инженерного подразделения при участии медиков, в том числе стоматологов, которые должны помочь с идентификацией останков.

Ран Гвили был захоронен в братской могиле на кладбище города Газа к востоку от "желтой черты", на территории, контролируемой ЦАХАЛом. Специалисты исследовали останки примерно 250 человек, прежде чем были идентифицированы останки последнего израильского заложника. Сообщается, что опознание было проведено по снимкам зубов, на данном этапе еще не завершена процедура идентификации по ДНК. В ЦАХАЛе подчеркивают, что идентификация точная.