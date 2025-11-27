В условиях российской угрозы Макрон объявил набор на добровольную военную службу

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране добровольной военной службы в условиях нарастающей российской угрозы и риска нового военного конфликта в Европе. Об этом он заявил в ходе посещения военной базы на юге страны.

"Процесс создания новой национальной службы будет поэтапным, начиная с лета 2026 года. Такие добровольцы будут служить во Франции и на заморских территориях, но не будут направляться за границу", – сообщил глава государства.

Как передает France 24, программа предназначена для граждан в возрасте 18-19 лет, срок службы составит 10 месяцев. Первоначальный набор составит 2000-3000 тысячи человек, однако к 2030 году его планируется довести до 10000 человек, а общее число резервистов – до 50000.

Всеобщая воинская обязанность была отменена во Франции в 90-е годы, после окончания Холодной войны. Численность вооруженных сил составляет 264000 человек, а военный бюджет к 2027 году должен быть доведен до 64 миллиардов евро, что вдвое больше, чем в 2017 году.