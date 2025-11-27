x
27 ноября 2025
|
последняя новость: 17:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2025
|
27 ноября 2025
|
последняя новость: 17:13
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Наводнение на юге Таиланда, более 80 погибших

Таиланд
Наводнение
время публикации: 27 ноября 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 16:20
Наводнение на юге Таиланда, более 80 погибших
AP Photo/Arnun Chonmahatrakool

Возросло до 80 человек количество жертв наводнения на юге Таиланда. В зоне бедствия, вызванного продолжающимися несколько дней проливными дождями, оказалось около трех миллионов человек.

Затопленными оказались здания и дороги, заблокированных в своих домах жителей приходится эвакуировать на лодках. Несмотря на спад паводка, власти предупреждают об опасности новых наводнений и оползней.

Премьер-министр королевства Анутин Чарнвиракул посетил провинцию Сонгкхла, наиболее пострадавшую от непогоды. Он объявил провинцию зоной бедствия и потребовал от спасательных служб активизировать усилия по оказанию помощи населению.

Эксперты отмечают, что в результате изменения климата природные катаклизмы стали более частыми и смертоносными.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 ноября 2025

Во Вьетнаме растет число жертв наводнений: власти сообщают о 90 погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 ноября 2025

По Филиппинам ударил второй тайфун за неделю, эвакуирован миллион человек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 ноября 2025

Жертвами тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах стали более 60 человек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 августа 2025

Мумбаи уходит под воду: за четыре дня выпала месячная норма осадков