Наводнение на юге Таиланда, более 80 погибших
время публикации: 27 ноября 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 16:20
Возросло до 80 человек количество жертв наводнения на юге Таиланда. В зоне бедствия, вызванного продолжающимися несколько дней проливными дождями, оказалось около трех миллионов человек.
Затопленными оказались здания и дороги, заблокированных в своих домах жителей приходится эвакуировать на лодках. Несмотря на спад паводка, власти предупреждают об опасности новых наводнений и оползней.
Премьер-министр королевства Анутин Чарнвиракул посетил провинцию Сонгкхла, наиболее пострадавшую от непогоды. Он объявил провинцию зоной бедствия и потребовал от спасательных служб активизировать усилия по оказанию помощи населению.
Эксперты отмечают, что в результате изменения климата природные катаклизмы стали более частыми и смертоносными.
