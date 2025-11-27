Наводнение на юге Таиланда, более 80 погибших

Возросло до 80 человек количество жертв наводнения на юге Таиланда. В зоне бедствия, вызванного продолжающимися несколько дней проливными дождями, оказалось около трех миллионов человек.

Затопленными оказались здания и дороги, заблокированных в своих домах жителей приходится эвакуировать на лодках. Несмотря на спад паводка, власти предупреждают об опасности новых наводнений и оползней.

Премьер-министр королевства Анутин Чарнвиракул посетил провинцию Сонгкхла, наиболее пострадавшую от непогоды. Он объявил провинцию зоной бедствия и потребовал от спасательных служб активизировать усилия по оказанию помощи населению.

Эксперты отмечают, что в результате изменения климата природные катаклизмы стали более частыми и смертоносными.