92-летний президент Камеруна переизбран на восьмой семилетний срок

время публикации: 27 октября 2025 г., 19:30 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 19:37
92-летний президент Камеруна переизбран на восьмой семилетний срок
AP Photo/Welba Yamo Pascal

В Камеруне состоялись президентские выборы, на которых на восьмой президентский срок был переизбран 92-летний Поль Бийя. Как сообщает BBC, правящий президент получил 53,7% голосов, тогда как его главный соперник, лидер оппозиции Исса Чирома Бакари, получил голоса 35,2% избирателей.

Всего в выборах участвовали 10 кандидатов, в том числе бывший премьер-министр Белло Буба Сайгари. Явка избирателей составила 58%. Поль Бийя находится у власти в Камеруне с 1982 года, и если он досидит до конца своего нового срока на президентском посту, его каденция завершится в 2032 году.

Исса Чирома Бакари до объявления Конституционным советом результатов выборов заявил о своей победе. Правящая Демократическая партия Камеруна опровергла его утверждения.

Выборы, состоявшиеся 12 октября, были омрачены кровавыми столкновениями: в воскресенье, 26 октября, в Дуаре в ходе протестов погибли четыре человека. В понедельник акции протеста продолжились в городе Гаруа – несколько человек были застрелены рядом с домом Чиромы Бакари. Лидер оппозиции заявил, что на крыше дома напротив были размещены снайперы, которые стреляли по безоружным людям.

