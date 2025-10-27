В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

В 22:48 по местному времени на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в районе города Сындыргы в провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине около 6 км.

Подземные толчки ощущались на побережье Мраморного и Эгейского морей.

Жители Стамбула и Измира сообщают, что в домах раскачивались люстры и падали со стен картины. По их словам, толчки были продолжительными, что усилило панику среди населения.

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщает, что все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Турция расположена на Северо-Анатолийском разломе - одной из наиболее активных сейсмических зон мира. В августе этого года в той же провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого погиб один человек и рухнуло более десятка зданий.