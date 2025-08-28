15-летний убийца кандидата в президенты Колумбии приговорен к семи годам тюрьмы

В Колумбии вынесен приговор 15-летнему подростку, который совершил покушение на кандидата на пост президента Колумбии Мигель Урибе. Несмотря на усилия врачей, политик скончался от полученных ран.

Подросток, имя которого не называется, приговорен к семи годам лишения свободы по обвинениям в покушении на убийство и незаконном владении оружием, но не в убийстве. Согласно законам Колумбии, несовершеннолетним преступникам нельзя ужесточать уже предъявленное обвинение.

Покушавшийся успел выпустить в Урибе три пули, две из которых попали в голову. Только после этого охранникам удалось его задержать. Фигурантами по данному делу проходят еще пять человек, все они совершеннолетние. Ни заказчика, ни мотив преступления установить не удалось.