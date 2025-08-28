x
28 августа 2025
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 13:23
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ГУР Украины: в Азовском море поражен российский ракетный корабль

Война в Украине
Война в России
время публикации: 28 августа 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 12:10
ГУР Украины: в Азовском море поражен российский ракетный корабль
Кадр из видео ГУР Украины

Главное управление разведки министерства обороны Украины заявляет, что 28 августа в Азовском море украинский беспилотник поразил российский малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр".

В сообщении пресс-службы ГУР сказано: "28 августа 2025 года в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессора России проекта 21631 "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр". Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "Калибров"".

По информации ГУР, в результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 августа 2025

Генштаб ВСУ: перехвачены 25 из 31 ракет, 563 из 598 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 102 беспилотника
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 августа 2025

Последствия удара армии РФ по Киеву: не менее 14 погибших, в их числе дети