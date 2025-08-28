ГУР Украины: в Азовском море поражен российский ракетный корабль

Главное управление разведки министерства обороны Украины заявляет, что 28 августа в Азовском море украинский беспилотник поразил российский малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр".

В сообщении пресс-службы ГУР сказано: "28 августа 2025 года в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессора России проекта 21631 "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр". Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "Калибров"".

По информации ГУР, в результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.