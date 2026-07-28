Танец живота против исламского террора. Акция сирийского танцовщика Хайдара Дервиша

Сирийский танцовщик Хайдар Дервиш устроил на Музейном острове Берлина представление в знак солидарности с пострадавшими при исламистском теракте на параде гордости. Дервиш, одетый в набедренную повязку и феску, исполнил танец живота. Однако представление началось с минуты молчания.

"Это нападение стало тяжелым ударом по нашему сообществу, но мы держимся. И сегодня я и выступающие со мной артисты пришли сюда, чтобы продемонстрировать – мы здесь, мы никуда не уйдем, шоу должно продолжаться", – заявил Дервиш, сам представитель ЛГБТ-сообщества, бежавший из Сирии в 2016 году.

Вечером 25 июля во время Christopher Street Day – крупнейшего в Германии мероприятия в поддержку прав ЛГБТ – Белый фургон въехал в толпу в районе парка Тиргартен, после чего нападавший атаковал людей холодным оружием. Одна женщина погибла, еще 30 человек получили ранения.

Террористу удалось скрыться, но полиция выследила его в Шпандау. Он напал на стражей порядка с ножом и был ликвидирован. Названо его имя – это 21-летний Абдул Балут, гражданин Германии ливанского происхождения, известный как радикальный исламист.