x
28 июля 2026
|
последняя новость: 12:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июля 2026
|
28 июля 2026
|
последняя новость: 12:16
28 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Танец живота против исламского террора. Акция сирийского танцовщика Хайдара Дервиша

Германия
Террористы
Ислам
время публикации: 28 июля 2026 г., 12:08 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 12:10
Танец живота против исламского террора. Акция сирийского танцовщика Хайдара Дервиша
0:00 0:00
Танец живота против исламского террора. Акция сирийского танцовщика Хайдара Дервиша
AP Photo/Ebrahim Noroozi
Танец живота против исламского террора. Акция сирийского танцовщика Хайдара Дервиша
AP Photo/Ebrahim Noroozi
Танец живота против исламского террора. Акция сирийского танцовщика Хайдара Дервиша
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Сирийский танцовщик Хайдар Дервиш устроил на Музейном острове Берлина представление в знак солидарности с пострадавшими при исламистском теракте на параде гордости. Дервиш, одетый в набедренную повязку и феску, исполнил танец живота. Однако представление началось с минуты молчания.

"Это нападение стало тяжелым ударом по нашему сообществу, но мы держимся. И сегодня я и выступающие со мной артисты пришли сюда, чтобы продемонстрировать – мы здесь, мы никуда не уйдем, шоу должно продолжаться", – заявил Дервиш, сам представитель ЛГБТ-сообщества, бежавший из Сирии в 2016 году.

Вечером 25 июля во время Christopher Street Day – крупнейшего в Германии мероприятия в поддержку прав ЛГБТ – Белый фургон въехал в толпу в районе парка Тиргартен, после чего нападавший атаковал людей холодным оружием. Одна женщина погибла, еще 30 человек получили ранения.

Террористу удалось скрыться, но полиция выследила его в Шпандау. Он напал на стражей порядка с ножом и был ликвидирован. Названо его имя – это 21-летний Абдул Балут, гражданин Германии ливанского происхождения, известный как радикальный исламист.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 июля 2026

Полиция сообщила о ликвидации подозреваемого в теракте на берлинском гей-параде
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 июля 2026

Теракт в Берлине во время ЛГБТ-шествия: погибла женщина, множество раненых; подозреваемый – исламист