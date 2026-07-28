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Мир

Дело певца D4vd, обвиняемого в убийстве девочки, передано на рассмотрение присяжных

Судебные решения
Убийства
США
время публикации: 28 июля 2026 г., 06:05 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 06:10
Дело певца D4vd, обвиняемого в убийстве девочки, передано на рассмотрение присяжных
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Дело певца D4vd, обвиняемого в убийстве девочки, передано на рассмотрение присяжных
Bill Robles via AP

Суд в Лос-Анджелесе постановил, что 21-летний американский певец D4vd, настоящее имя – Дэвид Энтони Берк, предстанет перед судом по обвинению в убийстве 14-летней Селесты Ривас Эрнандес.

По итогам пятидневных предварительных слушаний судья Шарлейн Олмедо пришла к выводу, что обвинение представило достаточно оснований для продолжения судебного процесса. Виновность музыканта должен будет определить суд присяжных.

По версии прокуратуры, певец состоял в отношениях с несовершеннолетней и убил ее после того, как она пригрозила рассказать об этом. Девочка числилась пропавшей без вести около года. 8 сентября 2025 года расчлененное тело девочки было найдено в автомобиле Tesla, принадлежавшем Берку.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса пока не принял решения, будет ли обвинение добиваться смертной казни. Само постановление суда не означает признания певца виновным.

Дэвид Энтони Берк ранее отвергал обвинения в убийстве.

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