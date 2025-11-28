Умерла военнослужащая, которая была ранена афганцем в Вашингтоне

Одна из двух военнослужащих Национальной гвардии Западной Вирджинии, тяжело раненных при стрельбе в центре Вашингтона, скончалась в больнице. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в традиционном обращении к военным по случаю Дня благодарения.

Речь идет о 20-летней Саре Бекстром.

"Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев… она только что скончалась. Ее больше нет с нами", – сказал Трамп, обращаясь к военнослужащим. Он назвал погибшую "высокоуважаемой, молодой, замечательной" и выразил соболезнования ее семье.

Бекстром и ее сослуживец Эндрю Вулф, 24 лет, были ранены 26 ноября в районе станции Farragut West, в двух кварталах от Белого дома. По данным полиции, нападавший подошел к двум гвардейцам и открыл по ним огонь в упор, после чего завязалась перестрелка. Оба военнослужащих получили тяжелые ранения головы, состояние Вулфа до сих пор оценивается как критическое.

Стрелявший – 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, прибывший в США в 2021 году в рамках программы переселения афганских союзников. По данным американских СМИ, он ранее служил в афганском спецподразделении, сотрудничавшем с ЦРУ. Он был ранен во время задержания и находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и нарушении законодательства об оружии, и, как отмечают следственные органы, после смерти Бекстром обвинения, очевидно, будут переквалифицированы в убийство.

ФБР рассматривает атаку как возможный теракт. Трамп, объявляя о гибели военнослужащей, напомнил, что распорядился направить в столицу еще около 500 бойцов Нацгвардии и потребовал пересмотреть решения об убежище и статусе для афганских беженцев, прибывших в США при администрации Джо Байдена.