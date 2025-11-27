Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 83 человек, огонь все еще не потушен

Второй день подряд пожарные продолжают бороться с огнем в высотном жилом комплексе в Гонконге, где сгорели семь из восьми башен Wang Fuk Court – жилого комплекса плотной застройки, в котором живут тысячи людей.

Количество официально подтвержденных погибших выросло до 83 человек, до сих пор потеряна связь с 279 людьми. Более 70 человек, включая 11 пожарных, получили травмы. Около 900 человек были эвакуированы во временные убежища.

Обновленных данных о количестве пропавших без вести и о том, сколько человек могут находиться внутри полуразрушенных пожаром зданий власти не сообщили. Пожарные обходят сгоревшие здания этаж за этажом, квартира за квартирой.

По данным расследования, возгорание началось с бамбуковых строительных лесов, которыми жилые башни были затянуты в связи с проектом реновации. Огонь поднялся по монтажной сетке и, по всей видимости, охватил плиты облицовки.

Возгорание быстро охватило семь из восьми многоквартирных зданий. К вечеру четверга в четырех из них огонь фактически потушен, и пожар в трех остальных башнях находится под контролем.

Власти Гонконга задержали троих человек по подозрению в непредумышленном убийстве: два директора и инженер-консультант строительной компании подозреваются в грубой халатности, которая привела к пожару и гибели людей. Полиция провела обыск в компании Prestige Construction & Engineering Company, отвечавшей за ремонтные работы, изъята документация.