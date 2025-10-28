x
28 октября 2025
Мир

Антисемитское нападение в Нью-Йорке, пострадал офицер ЦАХАЛа

США
Нью-Йорк
Антисемитизм
время публикации: 28 октября 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 10:01
Антисемитское нападение в Нью-Йорке, пострадал офицер ЦАХАЛа
AP Photo/Julie Walker, File

В Нью-Йорке совершено нападение на 58-летнего израильтянина Рами Гликштейна – раввина и майора ЦАХАЛа в запасе. На Манхэттене к нему приблизился мужчина, сбил с него кипу и плюнул на нее, а когда Рами нагнулся, чтобы поднять кипу, ударил его по лицу.

Прохожие вызвали полицию и "скорую помощь", но злоумышленник поспешил скрыться. Ведутся поиски. Гликштейн, направлявшийся в кошерный ресторан Mister Brodway, смог подняться на ноги и зайти внутрь. "Скорая" доставила его в расположенную неподалеку больницу.

С пострадавшим связался генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис. Он назвал нападение прямым результатом антисемитской и антиизраильской подстрекательской кампании, ведущейся, в том числе, и в США.

"Кровавые наветы о том, что происходит в Газе, призывы к повторению резни 7 октября, распространяются повсюду и влияют на людей, которые не останавливаются и перед физическим нападением", – заявил он, призвав лидеров общественного мнения США осудить нападение.

