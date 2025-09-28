Павел Дуров рассказал о давлении на него со стороны властей Франции

Сооснователь Telegram Павел Дуров опубликовал заявление по поводу обстоятельств задержания и освобождения во Франции около года назад.

В заявлении Дурова сказано (перевод с английского): ""Примерно год назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы связались со мной через посредника, попросив помочь правительству Молдовы цензурировать определенные каналы в Telegram накануне президентских выборов в Молдове. После рассмотрения каналов, отмеченных французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их. Затем посредник сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка "скажет обо мне хорошие вещи" судье, который распорядился о моем аресте в августе прошлого года. Это было неприемлемо на нескольких уровнях. Если ведомство действительно обращалось к судье – это являлось попыткой вмешательства в судебный процесс. Если не обращалось, а лишь утверждало, что сделало это, значит, оно использовало мое правовое положение во Франции, чтобы повлиять на политические процессы в Восточной Европе – схему, которую мы также наблюдали в Румынии. Вскоре после этого команда Telegram получила второй список так называемых "проблемных" молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственным общим признаком было то, что они выражали политические позиции, не нравившиеся французскому и молдавскому правительствам. Мы отказались выполнять эту просьбу. Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим причинам. Я буду и дальше раскрывать каждую попытку оказать давление на Telegram, чтобы заставить нас цензурировать нашу платформу. Следите за обновлениями".