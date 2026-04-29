29 апреля 2026
|
последняя новость: 17:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 апреля 2026
|
29 апреля 2026
|
последняя новость: 17:22
29 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Возобновилось прямое авиасообщение между Тегераном и Москвой

Россия
Иран
Санкции
Владимир Путин
время публикации: 29 апреля 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 17:07
Возобновилось прямое авиасообщение между Тегераном и Москвой
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что после двухмесячного перерыва, вызванного войной, возобновилось прямое авиасообщение между Тегераном и Москвой.

Агентство отмечает, что полеты возобновились на следующий день после встречи министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с президентом России Владимиром Путиным.

По данным IRNA, первый рейс был выполнен иранской авиакомпанией Mahan Air во вторник, 28 апреля.

Отметим, что авиакомпания Mahan Air находится под санкциями США за поддержку спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Власти Ливана сообщали, что самолетами этой авиакомпании доставляются из Ирана деньги для "Хизбаллы".

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
