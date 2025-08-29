На греческом острове три еврейские семьи изгнали из таверны под аплодисменты других посетителей

Три еврейские семьи из Лондона, отдыхавшие на греческом острове Наксос, были изгнаны из таверны Axiotissa под улюлюканье и аплодисменты других посетителей. Им кричали вслед: "Сионисты", "Убийцы младенцев".

Конфликт начался после того, как одна из девочек-подростков пошла в туалет и увидела там наклейку с призывом к бойкоту Израиля и попыталась ее снять. Это заметила официантка и сделала ей замечание. Девочка попыталась объяснить свой поступок, рассказать про остающихся в Газе заложников и ХАМАС, но слушать ее не стали. К официантке присоединился хозяин заведения и потребовал, чтобы "сионисты убирались вон из его ресторана". Другие посетители хлопали и смеялись. Оскорбления и насмешки продолжились на парковке, где "сионистов" удерживали, пока они не оплатят счет.

В беседе с Daily Mail пострадавшие назвали пережитое унижением и проявлением антисемитизма. В ответ на запрос редакции владелец таверны Джаннис Василас заявил, что это клиенты вели себя агрессивно, а также добавил, что его заведение имеет право выражать свою позицию по поводу ситуации в Газе.