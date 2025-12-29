После завершения встречи Трамп и Зеленский провели переговоры с европейскими лидерами
время публикации: 29 декабря 2025 г., 00:34 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 00:34
В Мар-а-Лаго завершились переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча продолжалась около двух часов.
Затем Трамп и Зеленский провели видеоконференцию с европейскими лидерами.
Незадолго до встречи с президентом Украины Трамп созвонился с Владимиром Путиным. Разговор с президентом РФ Трамп назвал "хорошим и очень продуктивным". Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Трамп и Путин договорились созвониться еще раз после встречи президента США с Зеленским.
