После завершения встречи Трамп и Зеленский провели переговоры с европейскими лидерами

В Мар-а-Лаго завершились переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча продолжалась около двух часов.

Затем Трамп и Зеленский провели видеоконференцию с европейскими лидерами.

Незадолго до встречи с президентом Украины Трамп созвонился с Владимиром Путиным. Разговор с президентом РФ Трамп назвал "хорошим и очень продуктивным". Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Трамп и Путин договорились созвониться еще раз после встречи президента США с Зеленским.