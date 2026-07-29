Прощание с Линдси Грэмом. Фоторепортаж

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28 июля в Вашингтонском кафедральном соборе состоялась траурная церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом, на которой присутствовали президент США Дональд Трамп, представители его семьи и администрации, руководители Украины, Израиля и других стран.

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм умер 11 июля, после визита в Киев. Ему был 71 год.