Прощание с Линдси Грэмом. Фоторепортаж
время публикации: 29 июля 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 12:23
Прощание с Линдси Грэмом. Фоторепортаж
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Фото: Associated Press
28 июля в Вашингтонском кафедральном соборе состоялась траурная церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом, на которой присутствовали президент США Дональд Трамп, представители его семьи и администрации, руководители Украины, Израиля и других стран.
Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм умер 11 июля, после визита в Киев. Ему был 71 год.
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