В Финляндии потерпели крушение два иностранных БПЛА

Два беспилотных летательных аппарата потерпели 29 марта крушение в районе города Коувола на юго-востоке Финляндии, в нескольких десятках километрах от границы с Россией. "Речь идет об очень серьезном инциденте", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул, что речь идет о нарушении территориальной целостности. "Мы предполагаем, что это украинские беспилотники, начатое расследование внесет ясность", – сказал он, высказав предположение, что нарушение границы стало результатом применения россиянами средств радиоэлектронной борьбы.

В последние дни Украина наносила массированные удары по российскому порту Усть-Луга, расположенному на южном берегу Финского залива. Ранее было зафиксировано проникновение украинских БПЛА в воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. В Эстонии повреждена труба электростанции.