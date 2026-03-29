29 марта 2026
В Финляндии потерпели крушение два иностранных БПЛА

время публикации: 29 марта 2026 г., 20:29 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 20:36
Два беспилотных летательных аппарата потерпели 29 марта крушение в районе города Коувола на юго-востоке Финляндии, в нескольких десятках километрах от границы с Россией. "Речь идет об очень серьезном инциденте", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул, что речь идет о нарушении территориальной целостности. "Мы предполагаем, что это украинские беспилотники, начатое расследование внесет ясность", – сказал он, высказав предположение, что нарушение границы стало результатом применения россиянами средств радиоэлектронной борьбы.

В последние дни Украина наносила массированные удары по российскому порту Усть-Луга, расположенному на южном берегу Финского залива. Ранее было зафиксировано проникновение украинских БПЛА в воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. В Эстонии повреждена труба электростанции.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 марта 2026

В Эстонии дрон нанес ущерб электростанции, взрыв БПЛА зафиксирован и в Латвии