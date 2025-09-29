x
29 сентября 2025
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2025
|
29 сентября 2025
|
последняя новость: 07:58
29 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Талибы освободили американского гражданина Амира Амири

США
Афганистан
"Талибан"
время публикации: 29 сентября 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 07:11
Амир Амири (слева) после освобождения
Qatar Foreign Ministry via AP

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что талибы освободили американского гражданина Амира Амири, который находился в заключении в Афганистане с декабря 2024 года.

Он поблагодарил Катар за помощь в освобождении американского гражданина.

"Президент Трамп ясно дал понять, что мы не остановимся, пока все несправедливо задержанные за границей американцы не вернутся домой", – заявил Рубио.

МИД Афганистана (структура "Талибана") сообщил о состоявшейся вечером 28 сентября встрече главы этого ведомства Амир Хана Муттаки с американской делегацией во главе со спецпредставителем президента США по делам задержанных Адамом Боллером.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 сентября 2025

Талибы отвергли требование Трампа вернуть США базу в Баграме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 сентября 2025

В Афганистане освободили из-под ареста пожилую британскую чету