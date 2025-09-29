Талибы освободили американского гражданина Амира Амири
время публикации: 29 сентября 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 07:11
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что талибы освободили американского гражданина Амира Амири, который находился в заключении в Афганистане с декабря 2024 года.
Он поблагодарил Катар за помощь в освобождении американского гражданина.
"Президент Трамп ясно дал понять, что мы не остановимся, пока все несправедливо задержанные за границей американцы не вернутся домой", – заявил Рубио.
МИД Афганистана (структура "Талибана") сообщил о состоявшейся вечером 28 сентября встрече главы этого ведомства Амир Хана Муттаки с американской делегацией во главе со спецпредставителем президента США по делам задержанных Адамом Боллером.