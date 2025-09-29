Число жертв нападения в мормонской церкви в Мичигане выросло до пяти
время публикации: 29 сентября 2025 г., 04:15 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 05:26
Начальник полиции Гранд Бланка Уильям Ренье сообщил, что число жертв вооруженного нападения на прихожан и поджога Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган, к юго-западу от Флинта, выросло до пяти. В больнице умерли двое раненых.
Ранее сообщалось о нескольких тяжелораненых, доставленных в больницы округа Дженеси. Всего известно о восьми раненых.
Нападение было совершено 28 сентября.
Подозреваемый мертв.
Полиция уточняет личности жертв и стрелка, мотив не объявлен. По словам Ренье, расследование продолжается, на месте работают криминалисты и ФБР.
