30 апреля 2026
В Лондоне приготовлен самый длинный в мире тирамису

Великобритания
Рекорды мира
время публикации: 30 апреля 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 12:23
В Лондоне приготовлен самый длинный в мире тирамису
Wikipedia.org. Фото: Raffaele Diomede from Pordenone, ITALIA

В Лондон установили новый мировой рекорд по длине тирамису. Около сотни итальянских шеф-поваров собрались в Челси Таун Холле, чтобы приготовить десерт, который превзойдет прежнее достижение – 273,5 метра, установленное ранее в Милан.

Согласно требованиям Guinness World Records, тирамису собирали прямо на месте в реальном времени. Для его приготовления использовали примерно 150 тысяч бисквитов савоярди и около 20 тысяч яиц. В итоге рекорд был побит: длина десерта достигла 440,6 метра. Инициатор проекта, Мирко Риччи, уже владел этим рекордом в 2017 году, однако в 2019-м его результат превзошла другая команда из Италии. По его словам, тирамису – один из самых выдающихся десертов, который Италия подарила миру, а проведение акции в Великобритании стало способом выразить благодарность стране. Он также отметил, что гигантский десерт посвятили королю и королевской семье, украсив его сверху золотой короной.

Шеф-повар Кармело Карневале пояснил, что для фиксации рекорда тирамису должен соответствовать строгим параметрам: не менее 8 см в высоту и 15 см в ширину. Говоря о секрете идеального десерта, он подчеркнул, что все решают качественный кофе, густой крем и, конечно, любовь к своему делу.

