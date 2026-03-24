x
24 марта 2026
|
последняя новость: 20:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 20:40
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Президент Германии сравнил приход Трампа к власти с российским вторжением в Украину

США
Германия
Иран
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 24 марта 2026 г., 19:29 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 19:37
Президент Германии сравнил приход Трампа к власти с российским вторжением в Украину
AP Photo/Markus Schreiber

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на мероприятии, посвященном 75-летию министерства иностранных дел ФРГ, подверг резкой критике американо-израильский удар по Ирану.

Он назвал войну "катастрофической роковой ошибкой" и нарушением международного права, заявив, что ее можно было избежать. "Практически нет никаких сомнений в том, что оправдание неизбежного нападения на США является необоснованным", – заявил глава германского государства.

"Внешняя политика Германии не станет более убедительной от того, что мы не будем называть нарушение международного права нарушением международного права. Международное право – это не старая перчатка, которую мы должны сбросить, как это делают другие", – сказал Штайнмайер.

Он призвал Германию к прагматичному подходу к отношениям с США, заявив, что нынешняя администрация придерживается принципиального другого мировоззрения: "У них никакого уважения к устоявшимся правилам, партнерству или с трудом завоеванному доверию".

"Так же, как я верю, что в отношениях с Россией не будет возврата к состоянию, существовавшему до 24 февраля 2022 года, я убежден, что в трансатлантических отношениях не будет возврата к состоянию, существовавшему до 20 января 2025 года", – сказал он, сравнив возвращение Дональда Трампа в Белый дом с российским вторжением в Украину.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
