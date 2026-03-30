последняя новость: 12:43
Слухи о проникновении БПЛА в зону, где находился Трамп: NORAD выступил с разъяснениями

время публикации: 30 марта 2026 г., 11:15 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 11:27
Слухи о проникновении БПЛА в зону, где находился Трамп: NORAD выступил с разъяснениями
Объединенное командование ПВО Северной Америки (NORAD) сообщило, что 29 марта боевой самолет F-16 был поднят в воздух в связи с проникновением частного самолета во временно закрытую зону в районе Палм-Бич во Флориде.

Самолет не выходил на связь, и чтобы привлечь внимание пилота были применены сигнальные ракеты, возможно, видимые с земли. В сопровождении F-16 гражданский самолет покинул запретную зону.

Как сообщают СМИ, воздушное пространство было закрыто в связи с пребыванием президента США в Мар-а-Лаго. В аэропорту Палм-Бич находился его самолет – Air Force One, а сам трамп находился в своем гольф-клубе, расположенном в этом городе. Над Мар-а-Лаго полеты запрещены на постоянной основе, отмечает CBS12.com.

Инцидент привел к распространению слухов о том, что в районе резиденции Трампа был замечен беспилотный летательный аппарат. В интернете распространилось видео, снятое на борту лайнера компании Delta, где пилот говорит о возможной посадке в связи с подозрениями на проникновение БПЛА.

