В результате российской атаки БПЛА и ракетами пострадало еврейское кладбище Харькова

В пятницу вечером, 28 ноября, Россия нанесла очередной массированный удар по Харькову. По информации, опубликованной на странице еврейской общины Харькова, в результате этой атаки серьезные повреждения были нанесены еврейскому кладбищу №3 в Салтовке.

Раввин Моше Москович посетил кладбище, чтобы осмотреть повреждения, зафиксировать ущерб и помолиться. Речь идет о кладбище, на котором похоронены родственники многих израильтян, выходцев из Украины, отметил журналист Шимон Бриман.

Он также процитировал раввина Моше Московича, который прокомментировал ситуацию на кладбище так: "Кошмар и ужас. Они не дают людям жить и не дают умершим покоя".

Ранее в результате российских атак были повреждены также еврейские кладбища Одессы и Запорожья.