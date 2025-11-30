x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 15:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 15:34
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 146 человек

Пожары
Китай
время публикации: 30 ноября 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 14:15
Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 146 человек
AP Photo/Ng Han Guan

Власти Гонконга официально сообщили о гибели 146 человек при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court. 79 человек пострадали, 150 считаются пропавшими без вести. Полиция сообщает: как ожидается, количество жертв продолжит расти.

Напомним, что пожар охватил семь из восьми высотных зданий комплекса, распространение огня было молниеносным. По данным расследования, причиной этого стали грубейшие нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ: в рамках реновации дома были окружены бамбуковыми строительными лесами, затянуты монтажной сеткой.

Но страшнее всего оказались плиты пенополистирола (пенопласта), которые были укреплены на стенах зданий и снаружи окон для утепления. Пенопласт моментально вспыхивал и с чадом горел, лишая заблокированных в квартирах людей шансов выжить.

Восемь человек задержаны. Среди них два директора и инженер-консультант строительной компании подозреваются в грубой халатности, которая привела к пожару и гибели людей. Полиция провела обыск в компании Prestige Construction & Engineering Company, отвечавшей за ремонтные работы, изъята документация.

Арестован также 24-летний активист, устроивший пикет с требованием провести независимое расследование смертоносного пожара.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 ноября 2025

128 человек погибли при пожаре в Гонконге: огонь распространялся по пенопласту на стенах
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 ноября 2025

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 83 человек, огонь все еще не потушен