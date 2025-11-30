Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 146 человек

Власти Гонконга официально сообщили о гибели 146 человек при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court. 79 человек пострадали, 150 считаются пропавшими без вести. Полиция сообщает: как ожидается, количество жертв продолжит расти.

Напомним, что пожар охватил семь из восьми высотных зданий комплекса, распространение огня было молниеносным. По данным расследования, причиной этого стали грубейшие нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ: в рамках реновации дома были окружены бамбуковыми строительными лесами, затянуты монтажной сеткой.

Но страшнее всего оказались плиты пенополистирола (пенопласта), которые были укреплены на стенах зданий и снаружи окон для утепления. Пенопласт моментально вспыхивал и с чадом горел, лишая заблокированных в квартирах людей шансов выжить.

Восемь человек задержаны. Среди них два директора и инженер-консультант строительной компании подозреваются в грубой халатности, которая привела к пожару и гибели людей. Полиция провела обыск в компании Prestige Construction & Engineering Company, отвечавшей за ремонтные работы, изъята документация.

Арестован также 24-летний активист, устроивший пикет с требованием провести независимое расследование смертоносного пожара.