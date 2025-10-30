Трамп поручил Пентагону "немедленно" возобновить ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия – впервые за 33 года.

В заявлении Трампа говорится: "У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Это было достигнуто, включая полное обновление и модернизацию существующих зарядов, в течение моего первого срока на посту. Из-за колоссальной разрушительной мощи МНЕ ЭТО НЕ НРАВИЛОСЬ, но выбора НЕ БЫЛО! Россия – вторая, а Китай – далеко позади на третьем месте, но через 5 лет сравняется. В связи с испытательными программами других стран я распорядился в Министерстве войны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начинается немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП".

Заявление было опубликовано в то время, когда Трамп встречался с председателем КНР Си Цзиньпином на полях визита в Южную Корею.

Американские СМИ отмечают, что по посту Трампа невозможно понять, идет ли речь о взрывных испытаниях (с ядерным подрывом) или о других видах тестов. США не проводили полномасштабных ядерных взрывов с 1992 года, опираясь на моделирование и субкритические эксперименты.

Объявление Трампа было опубликовано на фоне сообщений о российских испытаниях новых систем доставки ядерных боеголовок (в т.ч. "Посейдон", "Буревестник") и оценки темпов наращивания китайского арсенала западными источниками.