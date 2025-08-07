x
07 августа 2025
|
последняя новость: 08:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 08:55
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россия и Китай начали совместное патрулирование в Тихом океане

Россия
Китай
Учения
время публикации: 07 августа 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 08:57
Россия и Китай начали совместное патрулирование в Тихом океане
Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Тихоокеанский флот России сообщил о начале совместного патрулирования кораблей РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе патрулирования экипажи кораблей двух стран отработают маневрирование и взаимодействие при проведении совместных тренировок, сообщает агентство "Интерфакс".

"Основными задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", – говорится в заявлении флота.

В отряд вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эсминец "Шаосин", а также суда снабжения обеих стран. Это пятое по счету российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Экспансионистская политика Китая на Тихом океане вызывает значительное беспокойство у его соседей. Официальный Пекин неоднократно заявлял об установлении контроля над Тайванем. США считают Китай своим главным геополитическим противником.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июля 2025

Тайвань начал крупнейшие в истории учения
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 июля 2025

Вань И: Китай не допустит поражения России в войне
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 апреля 2025

КНР начала масштабные учения по блокаде Тайваня