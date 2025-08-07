Россия и Китай начали совместное патрулирование в Тихом океане

Тихоокеанский флот России сообщил о начале совместного патрулирования кораблей РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе патрулирования экипажи кораблей двух стран отработают маневрирование и взаимодействие при проведении совместных тренировок, сообщает агентство "Интерфакс".

"Основными задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", – говорится в заявлении флота.

В отряд вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эсминец "Шаосин", а также суда снабжения обеих стран. Это пятое по счету российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Экспансионистская политика Китая на Тихом океане вызывает значительное беспокойство у его соседей. Официальный Пекин неоднократно заявлял об установлении контроля над Тайванем. США считают Китай своим главным геополитическим противником.