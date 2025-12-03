Саакашвили призвал МУС расследовать применение грузинской полицией ядов Первой мировой войны

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Reutersсообщил об обращении в Международный уголовный суд в Гааге с требованием расследовать сообщения о том, что грузинские власти использовали при разгоне оппозиционных демонстраций отравляющие вещества.

Он отметил, что на разбирательства уйдут годы, но сам факт начала расследования будет иметь серьезные последствия. Находящийся в тюрьме политик пишет: он осознает, что обращение в МУС повлечет за собой новые репрессии в его отношении, но считает себя обязанным сделать этот шаг согласно международному праву.

Согласно расследованию BBC, грузинская полиция могла использовать при разгоне манифестаций оппозиции отравляющие вещества времен Первой Мировой войны. Речь идет о камите, применявшемся французами против немцев и выведенного из обращения в 30-е годы прошлого века из-за долгосрочных последствий.

Как установил телеканал, для распыления вещества использовались водометы. Сообщается, что журналисты, врачи и правозащитники потребовали от властей предоставить им информацию, в том числе – чтобы оказать помощь пострадавшим, но МВД отказалось это делать.

Служба государственной безопасности Грузии 1 декабря сообщила о начале расследования в связи с публикацией BBC. Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила корпорацию в клевете, пригрозив ей международными исками.